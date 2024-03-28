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Румыния начнет выдавать «шенген» россиянам

Бухарест подтвердил, что россиянам будет выдаваться «шенген» с 31 марта

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Creative Lab/Shutterstock

Румыния впервые начнет выдавать шенгенские визы гражданам Российской Федерации. Об этом объявило посольство страны в Москве после того, как получило соответствующие уточнения из Бухареста, сообщает ТАСС.

Согласно заявлению диппредставительства, единые (шенгенские) визы будут доступны гражданам РФ с 31 марта 2024 года. Такие визы позволят въезжать в Шенгенскую зону на период до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Все консульские учреждения Румынии на территории РФ, включая Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, будут принимать заявления на шенгенские визы.

Румынские визы, выданные до 31 марта 2024 года, российские туристы смогут использовать только для поездок в Румынию. Если же у гражданина РФ есть румынская виза с двумя или несколькими въездами, он сможет на основании такой визы съездить в Румынию, Болгарию и на Кипр.

В посольстве обратили внимание, что если обладатели краткосрочных виз, выданных Румынией до 31 марта, собираются посетить одну из стран Шенгенской зоны, то они должны будут обратиться за визой к стране конечного назначения.

Посольство Болгарии в РФ также сообщило, что начнет оформлять шенгенские визы россиянам после 1 апреля 2024 года. Консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге будут принимать соответствующие заявления, а время ожидания в очереди будет аналогичным другим странам Шенгенского пространства.

Ранее в Венгрии рассказали о выдаче виз россиянам.

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