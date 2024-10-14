В Ростове-на-Дону прекратило работу генеральное консульство Румынии

Румынское генеральное консульство в Ростове-на-Дону завершило свою работу. Об этом сообщает РИА Новости.

По имеющейся информации, вечером 13 октября находившиеся у входа в генконсульство флаги Румынии и Европейского союза были убраны. Со здания демонтировали информационную табличку и звонок. Дверь в представительство оказалась заперта.

9 октября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Румыния уведомила РФ о закрытии своего генерального консульства в Ростове-на-Дону.

17 декабря депутат парламента Румынии Джордже Симион предложил объявить посла Российской Федерации Валерия Кузьмина персоной нон грата. Парламентарий отметил, что радикальным ответом на предстоящее прекращение работы румынского генерального консульства в Ростове-на-Дону может быть закрытие всех консульств и представительств России в Румынии.

Россия ввела квоты на численность румынских дипломатов.