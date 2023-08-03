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Россия ввела квоты на численность румынских дипломатов

МИД РФ: Россия ввела для Румынии квоты на численность дипломатического персонала

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Depositphotos

Россия в качестве ответной меры ввела для Румынии квоты на численность персонала дипломатических и консульских учреждений в РФ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

Согласно сообщению внешнеполитического ведомства, 3 августа в МИД России был вызван временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Константин Ионицэ. Дипломату была вручена нота министерства о введении квот на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии в России в качестве симметричных ответных мер на ограничения, касающиеся посольства России в Бухаресте и генерального консульства России в Констанце.

В министерстве указали, что РФ оставляет за собой право на дополнительные ответные меры, принимая во внимание последовательно проводимую румынскими властями недружественную политику по отношению к Российской Федерации.

8 июня Министерство иностранных дел Румынии потребовало, чтобы страну в течение 30 дней покинули более 50 сотрудников посольства России. В их числе 21 дипломатическая должность и 30 должностей технико-административного персонала. Отмечается, что выбор должностей, которые будут сокращены, и людей, которые должны будут покинуть страну, будут делать власти РФ.

Позднее в МИД РФ сообщили, что Российская Федерация ответит на решение Румынии сократить численность посольства России в Бухаресте.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

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