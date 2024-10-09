Румыния закрыла консульство в Ростове

Румыния уведомила Россию о закрытии своего генерального консульства в Ростове-на-Дону. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«От румынской стороны получено официальное уведомление, согласно которому генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону прекращает свою деятельность 14 октября», — сообщила Захарова.

До этого Захарова заявила, что посольства и консульства РФ переполнены просьбами о визах и помощи в переезде в Россию.

Представитель МИД также заявила, что преследование россиян в странах Европы за последние полтора-два года стало нормой. По ее словам, в некоторых государствах Европейского союза (ЕС) действуют законы, которые ограничивают право россиян на получение виз, временного вида на жительство и приобретение недвижимости. Захарова назвала такие действия позором для любой страны.

Ранее в МИД заявили, что НАТО готовится к войне с Россией.