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Хинштейн рассказал, куда целились ВСУ при атаке по Рыльску в Курской области

Хинштейн: ВСУ сознательно целились в мирные объекты при ударе по Рыльску
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 15:30 нанесли массированный ракетный удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по гражданским объектам города Рыльск в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, в результате атаки были повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, а также жилые дома.

«Нацисты сознательно выбирают целями ударов именно мирные объекты и учреждения социальной инфраструктуры, — написал Хинштейн.

Он отметил, что действия сотрудников МЧС и врачей осложняются попытками повторных атак со стороны ВСУ.

До этого Хинштейн сообщил, что в настоящее время находится в Москве на заседании Госсовета и в ближайшее время направится в сторону Рыльска. Он отметил, что направил на место происшествия исполняющего обязанности председателя правительства Алексея Дедова и его заместителей.

По данным Telegram-канала SHOT, обстрел велся из РСЗО HIMARS, расположенной в Черниговской области Украины. Всего по городу было выпущено более 13 залпов.

20 декабря Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Рыльска.

Ранее водитель снял на видео последствия удара ракет ВСУ по Рыльску.

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Атаки на Курскую область
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