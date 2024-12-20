При обстреле Рыльска в Курской области пострадали 15 человек

Mash: при обстреле Рыльска в Курской области пострадали не менее 15 человек

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Рыльска в Курской области пострадали не менее 15 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Минимум 15 мирных жителей Рыльска пострадало после обстрела ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе после обстрела горит здание педагогического училища, также повреждены осколками дом культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс, школа № 7, пожарная часть и несколько частных домов.

По данным Telegram-канала Shot, обстрел велся из реактивной системы залпового огня HIMARS. Всего по городу было выпущено более 13 залпов. Специалисты уже осмотрели фрагменты, разбросанные в центре города.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в настоящее время находится в Москве на заседании Госсовета и отправится в ближайшее время «в сторону Рыльска». Он пообещал, что жителям окажут всю необходимую помощь.

Ранее в Курской области разрушили Глушковский краеведческий музей.