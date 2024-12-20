Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

При обстреле Рыльска в Курской области пострадали 15 человек

Mash: при обстреле Рыльска в Курской области пострадали не менее 15 человек
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Рыльска в Курской области пострадали не менее 15 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Минимум 15 мирных жителей Рыльска пострадало после обстрела ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе после обстрела горит здание педагогического училища, также повреждены осколками дом культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс, школа № 7, пожарная часть и несколько частных домов.

По данным Telegram-канала Shot, обстрел велся из реактивной системы залпового огня HIMARS. Всего по городу было выпущено более 13 залпов. Специалисты уже осмотрели фрагменты, разбросанные в центре города.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в настоящее время находится в Москве на заседании Госсовета и отправится в ближайшее время «в сторону Рыльска». Он пообещал, что жителям окажут всю необходимую помощь.

Ранее в Курской области разрушили Глушковский краеведческий музей.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами