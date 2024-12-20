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США обсудили с новыми властями Сирии снятие санкций

Аль-Ватан: делегация США в Дамаске обсудила с властями Сирии снятие санкций
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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Делегация американских дипломатов обсудила с представителями сирийских властей в Дамаске вопросы снятия санкций и исключения «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) из списка террористических организаций. Об этом пишет Al-Watan.

«Американская делегация обсудила с администрацией вопрос снятия санкций с сирийского народа, включая акт «Цезаря»… И исключение «Хайят Тахрир аш-Шам» из списка террористических организаций», — пишет издание.

Журналисты уточнили, что для переговоров с новыми властями Сирии делегация американских дипломатов 20 декабря прибыла в Дамаск.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва поддерживает отношения с группировками в Сирии, и все они заинтересованы в том, чтобы российские базы остались в этой стране. Глава государства предложил использовать базы для доставки гуманитарной помощи.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее Асад заявил, что ему было бессмысленно оставаться в Сирии.

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