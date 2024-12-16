Асад заявил, что ему было бессмысленно оставаться в Сирии

Бывший президент Сирии Башар Асад заявил, что оставаться президентом в стране после захвата власти «террористами» невозможно и бессмысленно. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

Он отметил, что его эвакуации в Россию предшествовал крах армии и паралич государственных институтов.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

В настоящее время Асад и члены его семьи находятся в Москве.

Ранее в Турции рассказали об отказе Асада от переговоров.