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В Совфеде РФ раскрыли, кто пытается помешать Трампу урегулировать конфликт на Украине

Сенатор Пушков: ЕС пытается помешать Трампу урегулировать конфликт на Украине
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Европейский союз пытается помешать избранному президенту США Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине. Такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Позиция ЕС состоит в том, чтобы Украина вела бесконечную войну в странном расчете, что экономика России не выдержит давления санкций и военных расходов. Никакого другого плана у Евросоюза нет», — написал он.

По его словам, за три года руководители ЕС так и не поняли, что их политика в отношении России не приносит результатов и является бесперспективной.

Все в мире уже убедились, что достичь критического ослабления России невозможно, отметил Пушков.

20 декабря газета Politico написала, что Европейский совет намерен пересмотреть утверждение на своем сайте о том, что Украина должна одержать победу в конфликте.

4 декабря Reuters писал, что план по урегулированию украинского конфликта Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

2 декабря журналисты обнародовали одну из первых версий плана урегулирования конфликта, разработанного будущим спецпосланником Трампа по Украине Китом Келлогом. Документ включает в себя пять пунктов, в том числе предложения по прекращению изоляции РФ и сохранению за ней новых территорий.

Ранее Трамп заявил о готовности пообщаться с Путиным ради урегулирования на Украине.

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