Европейский совет намерен пересмотреть утверждение на своем сайте о том, что Украина должна одержать победу в конфликте. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на источники.

«На веб-сайте Совета было написано: «Украина должна выиграть эту войну». Но представитель Совета… сказал, что это была ошибка», — говорится в сообщении издания.

В материале Politico говорится, что в заключении от 19 декабря Европейский совет подчеркивал, что «Россия не должна одержать верх», что противоречит заявлению главы европейской дипломатии Каи Каллас о «победе Украины» в рамках продолжающегося конфликта.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, западным странам надо перестать подталкивать Украину к мирным переговорам с РФ. Он заявил, что Европейский союз (ЕС) пытается помешать Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине, при этом не имея какого-либо плана, кроме бесконечных военных действий.

Ранее на Западе рассказали о недипломатических действиях Каллас в отношении России.