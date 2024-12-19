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В Совфеде поддержали закон о рублевых спецсчетах для иноагентов

Комитет СФ поддержал закон о введении рублевых счетов для выплат иноагентам

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон об особом порядке выплат иноагентам средств на рублевые спецсчета от результатов интеллектуальной деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, инициатива предполагает введение особого порядка в отношении платежей, причитающихся иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

17 декабря Государственная дума в окончательном чтении приняла законопроект о введении специальных рублевых счетов для выплат гражданам, находящимся в списке «иностранные агенты».

Авторами законопроекта выступили председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и ряд других законодателей. В первом чтении документ был принят 20 ноября. Поправки предлагается внести в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Согласно законопроекту, денежные средства иноагенту за его работу с интеллектуальной собственностью и брендами должны переводиться исключительно на специальный рублевый счет, открытый банке, который на это уполномочен.

Ранее сообщалось, что российские блогеры нарастили доходы в запрещенных соцсетях.

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