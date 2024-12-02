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В Совфеде оценили шансы на переговоры по Украине в 2025 году

Матвиенко оценила шансы на переговоры по Украине выше, чем отказ от них

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шансы на проведение переговоров по Украине в 2025 году. Свое мнение она высказала в интервью сайту Aif.ru.

Вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в следующем году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток не будет, отметила парламентарий.

При этом Матвиенко подчеркнула, что это исключительно ее личный прогноз.

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее в США заявили, что намерены предоставить Украине все ресурсы для укрепления позиций.

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