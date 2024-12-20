Песков: ответы России на удары вглубь страны будут каждый раз

Украина будет сталкиваться с «ударами возмездия» за атаки по объектам на территории России. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и напомнил про предупреждение главы российского государства Владимира Путина, его слова приводит ТАСС.

«Вы знаете, что такие удары по территории Российской Федерации наносились, и вы знаете, что президент сказал, что каждый раз будет ответ», — сказал он.

Также Песков прокомментировал слова Путина, который предложил провести высокотехнологичную дуэль баллистической ракеты средней дальности «Орешник» и систем противовоздушной обороны (ПВО) западных стран, установленных на Украине. Он отметил, что «важно говорить о кавычках в высказываниях российского лидера в контексте того вопроса, который ему задали».

Прямая линия с президентом РФ состоялась 19 декабря. Во время мероприятия Путин предложил зарубежным партнерам Киева определить объект для поражения и сосредоточить там все свои системы ПВО. Российские войска, в свою очередь, нанесут по цели удар с помощью «Орешника». Тогда, по его словам, и можно будет узнать, способна ли западная техника противостоять новейшему ракетному комплексу РФ.

Ранее в США рассказали о сигнале Путина Западу после слов об «Орешнике».