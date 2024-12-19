В Совфеде назвали Зеленского пигмеем, пытающимся перебить Путина

Президент Украины Владимир Зеленский тщетно пытается перебить российского лидера Владимира Путина своей пресс-конференцией из Брюсселя. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Зеленский не сможет перебить нашего президента своими заявлениями. То, что он делает, это фарс. Он пытается тягаться с нашим президентом, но это все равно, что сравнить Геркулеса с каким-то пигмеем. А Зеленский ведет себя как самый натуральный пигмей. Оскорбляя нашего президента, он унижает прежде всего себя», — пояснил сенатор.

По словам Джабарова, своими высказываниями Зеленский продемонстрировал «никчемность своей фигуры». Парламентарий назвал большой бедой для Украины, что они в свое время избрали такого руководителя. В нынешнем положении он вообще не имеет права ни на какие заявления, считает политик.

До этого президент Украины вновь раскритиковал миротворческие усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и отверг его посредничество из-за якобы «теплых отношений» с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Зеленского, усилия премьер-министра являются «политическим пиаром». Зеленский также грубо отреагировал на заявления президента РФ о «технологической дуэли» с Западом.

Ранее Зеленский отказался жить с замороженным конфликтом.