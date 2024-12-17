Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военные РФ и Украины начали переговоры о большом обмене пленными

Москалькова: военные РФ и Украины ведут переговоры о большом обмене пленными

close
Максим Блинов/РИА Новости

Военные России и Украины ведут переговоры о «большом обмене» пленными, договоренности пока не достигнуты. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пресс-конференции, передает ТАСС.

По ее словам, существует два списка: из 900 и 600 человек. Оба документа были направлены украинской стороне.

«И ждали бы такого же количества военнопленных [российских] со стороны Украины. Об этом ведут переговоры военные», — сказала омбудсмен.

13 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ФСБ передала в посольство Венгрии в Москве предложение по обмену пленными. Однако он добавил, что, судя по реакции украинской стороны, Киев отказывается от выдвинутой инициативы.

17 декабря постоянный представитель России при ООН Василий Небензя упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в отказе вернуть более 600 украинских военнопленных.

Ранее жительницы Суджи рассказали о возвращении из плена.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами