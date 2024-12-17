Военные РФ и Украины начали переговоры о большом обмене пленными

Военные России и Украины ведут переговоры о «большом обмене» пленными, договоренности пока не достигнуты. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пресс-конференции, передает ТАСС.

По ее словам, существует два списка: из 900 и 600 человек. Оба документа были направлены украинской стороне.

«И ждали бы такого же количества военнопленных [российских] со стороны Украины. Об этом ведут переговоры военные», — сказала омбудсмен.

13 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ФСБ передала в посольство Венгрии в Москве предложение по обмену пленными. Однако он добавил, что, судя по реакции украинской стороны, Киев отказывается от выдвинутой инициативы.

17 декабря постоянный представитель России при ООН Василий Небензя упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в отказе вернуть более 600 украинских военнопленных.

Ранее жительницы Суджи рассказали о возвращении из плена.