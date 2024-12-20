Палата представителей не согласовала проект временного бюджета США

Проект временного бюджета США не набирает нужной поддержки в палате представителей. Об этом пишет РИА Новости.

Чтобы проект согласовали, его должны поддержать 50% членов законодательного органа (218). У Республиканской партии в палате представителей 219 мандатов, но уже свыше 30 законодателей высказались против, отмечает агентство. Демократическая партия не собиралась поддерживать этот проект.

Незадолго до этого избранный президент США Дональд Трамп сообщал, что члены палаты представителей конгресса США решили вопрос о временном бюджете, чтобы предотвратить приостановку финансирования американского правительства.

17 декабря газета The Washington Post со ссылкой на источники в Капитолии писала, что Соединенные Штаты 20 декабря могут столкнуться с временной остановкой работы правительства (шатдауном) из-за разногласий в конгрессе по ряду статей финансирования бюджета. Если демократы и республиканцы не договорятся об условиях очередной сделки по временной резолюции, гарантирующей продолжение финансирования правительства, то США останутся без денег на работу федеральных министерств и ведомств.

При достижении соглашения угроза шатдауна в США будет отложена до середины марта 2025 года, отмечает издание.

23 ноября американский миллиардер Илон Маск заявил о плачевной финансовой ситуации в США. По его словам, Соединенные Штаты сейчас стремительно движутся к банкротству.

Ранее Маск назвал преступлением проект временного бюджета Соединенных Штатов.