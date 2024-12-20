Трамп заявил о сделке для продолжения финансирования правительства США

Трамп сообщил, что конгресс США пришел к сделке о финансировании правительства

Члены палаты представителей конгресса США решили вопрос о временном бюджете, чтобы предотвратить приостановку финансирования американского правительства. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Thuth Social.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон и ее представители пришли «к очень хорошей сделке для американского народа», отметил Трамп.

17 декабря газета The Washington Post со ссылкой на источники в Капитолии писала, что Соединенные Штаты 20 декабря могли столкнуться с временной остановкой работы правительства (шатдауном) из-за разногласий в конгрессе по ряду статей финансирования бюджета. Если бы демократы и республиканцы не договорились об условиях очередной сделки по временной резолюции, гарантирующей продолжение финансирования правительства, то с полуночи 20 декабря США остались бы без денег на работу федеральных министерств и ведомств.

При достижении соглашения угроза шатдауна в США будет отложена до середины марта 2025 года, отмечает издание.

23 ноября американский миллиардер Илон Маск заявил о плачевной финансовой ситуации в США. По его словам, Соединенные Штаты сейчас стремительно движутся к банкротству.

Ранее Маск назвал преступлением проект временного бюджета Соединенных Штатов.