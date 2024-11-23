Маск заявил о плачевной финансовой ситуации в США

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что США сейчас стремительно движутся к банкротству. Соответствующий пост опубликован на его странице в социальной сети X.

Таким образом бизнесмен прокомментировал публикацию от департамента по достижению госэффективности (DOGE), который предупредил о необходимости исправить ситуацию с бюджетом США. По данным департамента, в последний раз профицит американского бюджета был в 2001 году. Кроме того, в 2023 финансовом году правительство США потратило более $6 трлн, но привлекло всего $4,47 трлн.

«Америка сейчас очень быстро движется к банкротству», — написал Маск.

До этого сообщалось, что Маск и бизнесмен и Вивек Рамасвами предлагают урезать финансирование международных и неправительственных организаций, работающих на Украине. Они хотят урезать количество чиновников, которым обещают найти другую работу в частном секторе, а также сократить размер субсидий, трат на государственные медиа, отменить несколько федеральных норм и изменить законы страны.

Ранее Маск заявил, что «мигранты-преступники» голосуют за демократов.