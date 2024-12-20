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«Талибан» оценил идею исключить его из списка террористов

«Талибан» поддержал идею исключения из списка террористических организаций
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Ali Khara/Reuters

Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» (организация запрещена в России) поддержало идею исключения из списка террористических организаций. Об этом сообщает телеканал TOLO news со ссылкой на заместителя официального представителя «Талибана» Хамдуллу Фитрата.

«Мы считаем это позитивным шагом, и он сыграет важную роль в расширении двусторонних отношений между Афганистаном и Российской Федерацией», — заявил Фитрат.

Он добавил, что «Талибан» ждет от других стран аналогичных шагов.

Также министерство иностранных дел Афганистана приветствовало инициативу российской Государственной думы о выводе исламистского движения «Талибан» из списка террористов и одобрение соответствующего законопроекта в первом чтении.

В Кремле заявили, что решение еще не принято, а в Госдуме пояснили «Газете.Ru», что в случае исключения талибов из списка террористов россиянам не будет грозить никаких правовых последствий за вступление в движение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва намерена развивать отношения с Кабулом.

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