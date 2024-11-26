«Важно развивать контакты»: в России готовятся «разрешить» «Талибан»

В Госдуму внесен законопроект о приостановке запрета на деятельность террористических организаций, если они прекратили поддержку терроризма. Документ размещен в законодательной базе нижней палаты парламента.
«Со временем может возникнуть ситуация, при которой организация после включения ее в список террористических организаций прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение названных преступлении. Однако в законодательстве Российской Федерации не предусмотрен механизм, допускающий приостановление запрета деятельности такой организации», — говорится в пояснительной записке к документу.
Приостанавливать запрет смогут по решению суда на основании заявления генерального прокурора или его заместителя. После вступления в силу решения суда организация будет исключаться из перечня террористических.
При наличии данных о возобновлении пропаганды, оправдания и поддержки терроризма или совершения соответствующих преступлений решение о приостановке запрета деятельности организации может быть отменено.
Изменения предлагается внести в федеральные законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О противодействии терроризму», а также в Кодекс административного судопроизводства РФ.
Авторами законопроекта выступили 12 членов Совета Федерации и Госдумы, в их числе — депутаты Андрей Луговой и Василий Пискарев, а также сенатор Андрей Клишас.
Первые в очереди — талибы
Один из кандидатов на исключение из списка террористов — движение «Талибан» (организация запрещена в России). Еще в марте 2024 года российские министерства иностранных дел и юстиции предложили президенту Владимиру Путину снять с него статус запрещенной организации, так как без этого невозможно признать правительство Афганистана, сформированное талибами. А в начале октября директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников сообщил, что в РФ завершают проработку этого вопроса.
«В России завершается проработка вопроса об исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций. Видим готовность талибов к борьбе с наиболее опасным крылом ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) — «Вилаят Хорасан», — сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран — участниц СНГ (цитата по ТАСС).
25 ноября афганский новостной портал Alemarah сообщил, что бывший министр обороны РФ и секретарь Совбеза России Сергей Шойгу во время встречи с заместителем премьер-министра Афганистана Абдулом Гани Барадаром Ахундом также заявил о намерении РФ исключить талибов из списка террористов.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя внесенный в Госдуму законопроект, подчеркнул, что решение об исключении «Талибана» еще не принято. При этом он добавил, что талибы удерживают власть в Афганистане, и Москве важно поддерживать с ними контакты.
«Речь идет о руководстве Афганистана, это силы, которые удерживают власть в этой стране, и, конечно, очень важно развивать с ними контакты, налаживать контакты, тем более, что это страна, которая находится в соседнем к нам регионе», — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что, когда будут приняты и формализованы решения по статусу «Талибана», власти об этом проинформируют.
Россияне смогут даже вступить в «Талибан»
Если «Талибан» исключат из списка террористических организаций, вступление в него не повлечет правовых последствий для граждан России. Об этом «Газете.Ru» заявил один из соавторов инициативы, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.
«В действующей правовой системе участие граждан в организациях иностранных государств не приветствуется. Если организация не будет признана нежелательной на территории России, то вступление в нее каких-либо правовых последствий не влечет», — сказал он.
При этом депутат подчеркнул, что законопроект о приостановке запрета на деятельность организаций, признанных террористическими, принимается не только ради «Талибана».
«Он касается любых организаций, которые подпадают под такую ситуацию. Он принимается не ради какого-то одного случая. Закон тем и отличается, что норма, которая в нем есть, — общее обязательство, то есть применяется во всех случаях и ко всем лицам, организациям, которые подпадают под диспозицию принятого закона», — отметил Валеев.
*организация запрещена в России.