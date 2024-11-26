«Важно развивать контакты»: в России готовятся «разрешить» «Талибан»

В Госдуму внесен законопроект о приостановке запрета на деятельность террористических организаций. Предполагается, что их будут исключать из реестра по решению суда на основании заявления генпрокурора или его заместителя. Одним из кандидатов на снятие «запрещенного» статуса может стать «Талибан»*. В Кремле заявили, что решение еще не принято, а в Госдуме пояснили «Газете.Ru», что в случае исключения талибов из списка террористов россиянам не будет грозить никаких правовых последствий за вступление в движение.

В Госдуму внесен законопроект о приостановке запрета на деятельность террористических организаций, если они прекратили поддержку терроризма. Документ размещен в законодательной базе нижней палаты парламента.

«Со временем может возникнуть ситуация, при которой организация после включения ее в список террористических организаций прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение названных преступлении. Однако в законодательстве Российской Федерации не предусмотрен механизм, допускающий приостановление запрета деятельности такой организации», — говорится в пояснительной записке к документу.

Приостанавливать запрет смогут по решению суда на основании заявления генерального прокурора или его заместителя. После вступления в силу решения суда организация будет исключаться из перечня террористических.

При наличии данных о возобновлении пропаганды, оправдания и поддержки терроризма или совершения соответствующих преступлений решение о приостановке запрета деятельности организации может быть отменено .

Изменения предлагается внести в федеральные законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О противодействии терроризму», а также в Кодекс административного судопроизводства РФ.

Авторами законопроекта выступили 12 членов Совета Федерации и Госдумы, в их числе — депутаты Андрей Луговой и Василий Пискарев, а также сенатор Андрей Клишас.

Первые в очереди — талибы

Один из кандидатов на исключение из списка террористов — движение «Талибан» (организация запрещена в России). Еще в марте 2024 года российские министерства иностранных дел и юстиции предложили президенту Владимиру Путину снять с него статус запрещенной организации, так как без этого невозможно признать правительство Афганистана, сформированное талибами. А в начале октября директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников сообщил, что в РФ завершают проработку этого вопроса.

«В России завершается проработка вопроса об исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций. Видим готовность талибов к борьбе с наиболее опасным крылом ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) — «Вилаят Хорасан», — сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран — участниц СНГ (цитата по ТАСС).

25 ноября афганский новостной портал Alemarah сообщил, что бывший министр обороны РФ и секретарь Совбеза России Сергей Шойгу во время встречи с заместителем премьер-министра Афганистана Абдулом Гани Барадаром Ахундом также заявил о намерении РФ исключить талибов из списка террористов.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя внесенный в Госдуму законопроект, подчеркнул, что решение об исключении «Талибана» еще не принято . При этом он добавил, что талибы удерживают власть в Афганистане, и Москве важно поддерживать с ними контакты.

«Речь идет о руководстве Афганистана, это силы, которые удерживают власть в этой стране, и, конечно, очень важно развивать с ними контакты, налаживать контакты, тем более, что это страна, которая находится в соседнем к нам регионе», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что, когда будут приняты и формализованы решения по статусу «Талибана», власти об этом проинформируют.

Россияне смогут даже вступить в «Талибан»

Если «Талибан» исключат из списка террористических организаций, вступление в него не повлечет правовых последствий для граждан России. Об этом «Газете.Ru» заявил один из соавторов инициативы, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

«В действующей правовой системе участие граждан в организациях иностранных государств не приветствуется. Если организация не будет признана нежелательной на территории России, то вступление в нее каких-либо правовых последствий не влечет», — сказал он.

При этом депутат подчеркнул, что законопроект о приостановке запрета на деятельность организаций, признанных террористическими, принимается не только ради «Талибана».

«Он касается любых организаций, которые подпадают под такую ситуацию. Он принимается не ради какого-то одного случая. Закон тем и отличается, что норма, которая в нем есть, — общее обязательство, то есть применяется во всех случаях и ко всем лицам, организациям, которые подпадают под диспозицию принятого закона», — отметил Валеев.

*организация запрещена в России.