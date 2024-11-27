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В МИД РФ заявили, что Москва намерена развивать отношения с Кабулом

МИД: РФ планирует развивать отношения с Афганистаном

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Ebrahim Noroozi/AP

Россия планирует развивать отношения с Афганистаном, а без снятия с движения талибов (организация запрещена в России) статуса террористической организации это невозможно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«Россия, как и другие ведущие мировые державы, намерена развивать с Кабулом практическое взаимодействие по вопросам взаимного интереса, включая задачу противодействия исходящим с афганской территории терроризму, наркотрафику, и очевидно, что без снятия с движения талибов статуса террористической организации делать это невозможно», — отметила Захарова во время брифинга.

До этого представитель правящей в Афганистане группировки «Талибан» Сираджуддин Хаккани встретился с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает агентство Alemarah.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел явился на встречу в коричневых сандалиях, надетых на носки синего цвета, тогда как Шойгу выбрал для переговоров деловой костюм и классические туфли.

Ранее Шойгу сделал подарок талибам.

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