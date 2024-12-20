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В Ирландии напомнили о российских журналистах после прямой линии с Путиным

Журналист Боуз напомнил Западу о журналистах из России после конференции Путина
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Ирландский журналист Чей Боуз напомнил Западу о журналистах из России после прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом Боуз пишет в социальной сети X.

Он заметил, что на пресс-конференции Путина были американские и другие западные журналисты, а кроме того Путин ответил на вопрос сотрудника американского телеканала NBC Кира Симмонса.

«Владимир Путин открыто отвечает на вопросы журналистов со всего мира, в том числе из Британии и Америки. <...> Где российские журналисты в Британии и США? Запрещены, ограничены, унижены, репрессированы», — заявил Боуз.

В конце ноября этого года корреспондент российского Первого канала Иван Благой заявил в эфире, что власти Германии закрывают немецкое бюро телеканала.

В конце октября в Чехии были заблокированы Telegram-каналы «RT на русском» и «Специально для RT». Как отмечало РИА Новости, данное решение связано с предполагаемым «нарушением местного законодательства».

Ранее в Молдавии заблокировали сайт РИА Новости.

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