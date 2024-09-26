В Молдавии заблокирован сайт еще одного российского СМИ

Сайт российского агентства РИА Новости заблокирован в Молдавии, доступ закрыт у всех операторов, при входе появляется предупреждение об «угрозе безопасности». Об этом сообщает РИА Новости.

Сайте также плохо функционирует через vpn. Официального ответа от властей Молдавии по этой ситуации пока не было.

На территории республики уже заблокировано несколько российских СМИ. Причиной власти назвали якобы дезинформацию, распространяемую этими изданиями.

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт «Sputnik Молдавия», а с 7 марта — и радиовещание станции агентства.

Прежде в Молдавии приостановили лицензию русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, а также «Вести», «Звезда», «Царьград», РЕН ТВ и других, которые якобы распространяют ложную информацию о событиях в республике и на Украине. В МИД РФ заявляли, что Москва видит в решении Кишинева акт политической цензуры.

Ранее в Молдавии заявили о «рекордах» президента Майи Санду в подавлении свободы слова.