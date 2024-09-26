Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Молдавии заблокирован сайт еще одного российского СМИ

В Молдавии заблокирован сайт РИА Новости

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сайт российского агентства РИА Новости заблокирован в Молдавии, доступ закрыт у всех операторов, при входе появляется предупреждение об «угрозе безопасности». Об этом сообщает РИА Новости.

Сайте также плохо функционирует через vpn. Официального ответа от властей Молдавии по этой ситуации пока не было.

На территории республики уже заблокировано несколько российских СМИ. Причиной власти назвали якобы дезинформацию, распространяемую этими изданиями.

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт «Sputnik Молдавия», а с 7 марта — и радиовещание станции агентства.

Прежде в Молдавии приостановили лицензию русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, а также «Вести», «Звезда», «Царьград», РЕН ТВ и других, которые якобы распространяют ложную информацию о событиях в республике и на Украине. В МИД РФ заявляли, что Москва видит в решении Кишинева акт политической цензуры.

Ранее в Молдавии заявили о «рекордах» президента Майи Санду в подавлении свободы слова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами