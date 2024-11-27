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Журналист сообщил о закрытии немецкого бюро Первого канала

Власти ФРГ закрыли бюро Первого канала и попросили журналистов покинуть страну

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Markus Schreiber/AP

Корреспондент Первого канала Иван Благой заявил в эфире, что власти Германии закрывают немецкое бюро телеканала.

По словам журналиста, в первой половине декабря он и его коллега Дмитрий Волков должны покинуть территорию ФРГ. Благой уточнил, что соответствующий документ корреспонденты получили от немецких властей во вторник.

В конце октября в Чехии были заблокированы Telegram-каналы «RT на русском» и «Специально для RT». Как отмечало агентство РИА Новости, данное решение связано с предполагаемым «нарушением местного законодательства».

В сентябре проживающую в Германии супружескую пару заподозрили в организации показа в интернете российских телеканалов, которые находятся под санкциями Евросоюза. За показ «России 1» и RT по закону о внешней торговле супругам грозит год тюремного заключения.

Ранее в Молдавии заблокировали сайт РИА Новости.

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