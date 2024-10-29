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В Чехии заблокировали Telegram-каналы RT

В Чехии заблокировали ТГ-каналы «RT на русском» и «Специально для RT»

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leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

В Чехии были заблокированы Telegram-каналы «RT на русском» и «Специально для RT». Об этом сообщает РИА Новости.

Данное решение связано с предполагаемым «нарушением местного законодательства». Однако конкретные причины, которые стали основанием для блокировки, не раскрываются.

28 октября мессенджер Telegram заблокировал Russia Today на Украине за «нарушение местного законодательства». При этом работу продолжил личный Telegram-канал главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. Издание отмечает, что на Украине в Telegram работали практически все российские государственные медиа. Все они, кроме RT, доступны и сейчас.

До этого компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) заблокировала на своих платформах аккаунты ряда российских СМИ, включая RT и медиагруппу «Россия сегодня». Тогда же соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ограничили доступ к личным аккаунтам журналистки Маргариты Симоньян.

Ранее в «Ростелекоме» допустили блокировку в России всех сервисов Google.

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