Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия пригласит представителей стран антигитлеровской коалиции на 80-летие Победы

МИД: Россия пригласит на 9 Мая представителей стран антигитлеровской коалиции
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Россия пригласит представителей стран антигитлеровской коалиции на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет в Москве 9 мая 2025 года. Об этом в беседе с ТАСС заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя соответствующее заявление президента РФ Владимира Путина, которое он сделал в ходе прямой линии.

«На мероприятиях 9 мая ежегодно присутствуют представители стран антигитлеровской коалиции, в том числе ветераны, видные политические и общественные деятели. Так же будет и в год 80-летия Победы», — сказала дипломат.

По ее словам, перечень конкретных персон прорабатывается МИД в координации с администрацией президента.

19 декабря во время прямой линии Путин заявил, что Россия будет рада видеть всех в Москве на праздновании 80-летия Победы, в том числе представителей государств антигитлеровской коалиции.

Накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил в ходе брифинга для военных атташе иностранных государств, что некоторые страны пытаются исказить историю и обесценить победу СССР над нацистской Германией, но РФ не позволит предать забвению этот подвиг.

27 ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что принял официальное приглашение от Путина принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве в 2025 году. По словам главы кабмина, он не боится критики за свое решение посетить парад Победы в российской столице.

Ранее Мединский объяснил, почему Европа не празднует День Победы 9 мая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами