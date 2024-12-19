Россия пригласит представителей стран антигитлеровской коалиции на 80-летие Победы

Россия пригласит представителей стран антигитлеровской коалиции на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет в Москве 9 мая 2025 года. Об этом в беседе с ТАСС заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя соответствующее заявление президента РФ Владимира Путина, которое он сделал в ходе прямой линии.

«На мероприятиях 9 мая ежегодно присутствуют представители стран антигитлеровской коалиции, в том числе ветераны, видные политические и общественные деятели. Так же будет и в год 80-летия Победы», — сказала дипломат.

По ее словам, перечень конкретных персон прорабатывается МИД в координации с администрацией президента.

19 декабря во время прямой линии Путин заявил, что Россия будет рада видеть всех в Москве на праздновании 80-летия Победы, в том числе представителей государств антигитлеровской коалиции.

Накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил в ходе брифинга для военных атташе иностранных государств, что некоторые страны пытаются исказить историю и обесценить победу СССР над нацистской Германией, но РФ не позволит предать забвению этот подвиг.

27 ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что принял официальное приглашение от Путина принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве в 2025 году. По словам главы кабмина, он не боится критики за свое решение посетить парад Победы в российской столице.

Ранее Мединский объяснил, почему Европа не празднует День Победы 9 мая.