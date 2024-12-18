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Герасимов уличил ряд стран в обесценивании победы СССР над нацистской Германией

Герасимов: ряд стран пытаются обесценить победу СССР над нацистской Германией

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Некоторые страны пытаются исказить историю и обесценить победу СССР над нацистской Германией, но РФ не позволит предать забвению этот подвиг. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга для военных атташе иностранных государств, передает ТАСС.

«Некоторые страны стараются исказить историю и обесценить Великую Победу над фашизмом, уничтожают памятники, стремятся стереть историческую правду о подвиге советского народа. Россия не позволит предать забвению героизм граждан СССР и стран антигитлеровской коалиции, проявленный в борьбе с фашизмом», — отметил он.

В ноябре лидеры стран ОДКБ отметили важность широкой международной поддержки празднования 80-летия Победы в 2025 году. Они решительно осудили любые попытки пересмотра оценок событий Второй мировой войны и ревизии ее итогов.

В декабре премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что счел личным долгом приехать в Москву на мероприятия, связанные с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее был представлен официальный логотип празднования 80-летия победы в ВОВ.

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