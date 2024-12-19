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Страны «Большой семерки» планируют ужесточить ограничение цен на российскую нефть

Bloomberg: страны G7 могут снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $40
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Максим Богодвид/РИА Новости

Страны «Большой семерки» обсуждают варианты ужесточения ограничений цен на российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, рассматриваемые G7 варианты варьируются от полного запрета на транспортировку и переработку «черного золота» из РФ до снижения потолка цен с нынешних $60 до $40 за баррель.

В декабре 2022 года страны G7, Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель. Несмотря на это, экспортная нефть Urals продается по более высокой цене. По последним данным, топливо отгружалось в среднем по $65 за баррель.

12 декабря эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков высказывал мнение, что если американский президент Джо Байден введет санкции против российской нефти, запретив ее покупать, это может привести к повышению стоимости сырья до $200.

В конце октября газета Le Monde писала, что новые санкции в отношении российской нефти подорвут мировую экономику. Ужесточение ограничений против энергоносителей из РФ приведет к перебоям с поставками и, следовательно, скачку цен. Это, в свою очередь, спровоцирует подорожание удобрений и сельхоз продукции. В конечном итоге вырастут цены на продукты питания, отмечается в статье.

Ранее доходы России от продажи нефти снизились.

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