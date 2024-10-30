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На Западе указали на угрозу мировой экономике от новых санкций против российской нефти

Le Monde: усиление санкций против российской нефти подорвет мировую экономику

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Tatiana Meel/Reuters

Новые санкции в отношении российской нефти подорвут мировую экономику, пишет французская газета Le Monde.

Глобальная экономика зависит от «черного золота», одним из основных поставщиков которого является Россия, отмечает издание. Ужесточение ограничений против энергоносителей из РФ приведет к перебоям с поставками и, следовательно, скачку цен. Это, в свою очередь, спровоцирует подорожание удобрений и сельхоз продукции. В конечном итоге вырастут цены на продукты питания. Сильнее всего это почувствуют беднейшие страны, которые могут столкнуться с гуманитарным кризисом, отмечают аналитики.

«Эффективность ограничительных мер против РФ снижается с каждым днем», — констатировали эксперты.

5 декабря 2022 года G7, Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель. Несмотря на это, экспортная нефть Urals продается по более высокой цене. По последним данным, топливо отгружалось в среднем по $65 за баррель.

Ранее аналитик спрогнозировал, что цены на российскую нефть останутся выше установленного Западом потолка до конца года.

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