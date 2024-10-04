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Цены на российскую нефть превысили потолок

Reuters: российская нефть Urals в октябре подорожала до $65 за баррель

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AP

Цены на российскую сырую нефть марки Urals в портах на Балтике и Черном море поднялись выше $65 за баррель, что на $5 выше установленного западными странами потолка, пишет Reuters со ссылкой на собственные расчеты.

Стоимость российского сырья выросла вслед за Brent. Цена декабрьского фьючерса на нефть эталонной марки в пятницу поднималась до $79 за баррель впервые с 30 августа. Ключевое влияние на котировки продолжает оказывать обострение на Ближнем Востоке и эскалация конфликта между Ираном и Израилем.

1 октября Армия обороны Израиля сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. В ходе массированной атаки Иран выпустил в сторону еврейского государства около 400 ракет.

Ранее эксперт оценил вероятность мирового нефтяного кризиса.

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