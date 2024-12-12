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Названо возможное условие роста цены на нефть до $200

Возможный запрет Байдена на покупку нефти из РФ может увеличить ее цену до $200

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Максим Богодвид/РИА Новости

Если американский президент Джо Байден введет санкции против российской нефти, запретив покупать ее, это может привести к повышению стоимости сырья до $200. Такое мнение высказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его мнению, Байден может ввести в отношении российской нефти такие же ограничения, какие действуют на углеводороды из Ирана и Венесуэлы. Юшков напомнил, что сейчас американцы запрещают кому-либо покупать иранскую и венесуэльскую нефть. Против российской нефти таких ограничений нет, но этот вариант обсуждается.

В таком случае, считает эксперт, запрет на приобретение российской нефти создаст коллапс для мирового рынка, из-за чего цены на сырье подскочат. «Хотя, конечно, Индия и Китай запрет проигнорируют», — указал он.

В четверг Международное энергетическое агентство выпустило отчет, в котором написало, что объем продаж нефти и нефтепродуктов из России в ноябре снизился на 120 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,33 млн б/с, что привело к снижению доходов страны от экспорта углеводородов.

Ранее энергетик назвал последствия санкций США против российской нефти.

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