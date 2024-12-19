Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Польши заявил, что страны Запада устали от украинского конфликта

Премьер Польши Туск: население стран Запада устало от конфликта на Украине
close
Geert Vanden Wijngaert/AP

Западные страны устали от украинского конфликта, как и сами украинцы, поэтому необходимо сделать все, чтобы противостояние Киева и Москвы как можно скорее завершилось, заявил после саммита ЕС в Брюсселе глава польского правительства Дональд Туск. Его цитирует ТАСС.

«Немного неблагородно говорить о том, что мы устали, но это факт. Это значит, что мы должны делать все для того, чтобы эта война закончилась по возможности быстро», — сказал премьер Польши.

19 декабря ходе прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что готов вести диалог по урегулированию вооруженного конфликта на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле. Он также отметил, что политика является искусством компромисса, и Россия всегда готова на них идти, в том числе в отношении переговоров с Украиной.

В тот же день украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для Киева неприемлемы форматы прекращения конфликта с Россией, которые будут сводиться к заморозке боевых действий.

Ранее в США рассказали о возможностях Трампа для скорейшего завершения конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами