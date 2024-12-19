Премьер Польши заявил, что страны Запада устали от украинского конфликта

Западные страны устали от украинского конфликта, как и сами украинцы, поэтому необходимо сделать все, чтобы противостояние Киева и Москвы как можно скорее завершилось, заявил после саммита ЕС в Брюсселе глава польского правительства Дональд Туск. Его цитирует ТАСС.

«Немного неблагородно говорить о том, что мы устали, но это факт. Это значит, что мы должны делать все для того, чтобы эта война закончилась по возможности быстро», — сказал премьер Польши.

19 декабря ходе прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что готов вести диалог по урегулированию вооруженного конфликта на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле. Он также отметил, что политика является искусством компромисса, и Россия всегда готова на них идти, в том числе в отношении переговоров с Украиной.

В тот же день украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для Киева неприемлемы форматы прекращения конфликта с Россией, которые будут сводиться к заморозке боевых действий.

Ранее в США рассказали о возможностях Трампа для скорейшего завершения конфликта на Украине.