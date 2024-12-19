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Зеленский отказался жить с замороженным конфликтом

Зеленский заявил, что для Украины неприемлема заморозка конфликта с Россией

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Киева неприемлемы форматы прекращения конфликта с Россией, которые будут сводиться к заморозке боевых действий. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе.

Зеленский подчеркнул, что Украина не будет соглашаться на прекращение огня, если договоренности не будут гарантировать уверенность в будущем.

«Мы не можем жить с замороженным конфликтом. Когда речь идет о прекращении огня, люди должны понимать, что будет после. Чем все закончится. Надо знать, что будет завтра, чтобы соглашаться на прекращение огня. В противном случае вы просто замораживаете конфликт – и все. И поэтому Украине нужны гарантии безопасности», — сказал он.

Украинский лидер утверждает, что Киев хочет завершения конфликта и устойчивого мира. По его словам, «Россия этого не хочет и это постоянно демонстрирует».

В ходе прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что готов вести диалог по урегулированию вооруженного конфликта на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле. Он также отметил, что политика является искусством компромисса, и Россия всегда готова на них идти, в том числе в отношении переговоров с Украиной.

Ранее спикер Рады ответил на заявление Путина о готовности вести с ним переговоры.

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