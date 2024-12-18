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В США заявили о возможностях Трампа для скорейшего завершения конфликта на Украине

Келлог: у Трампа есть возможности завершить конфликт на Украине уже в этом году

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Yuki Iwamura/AP

У Дональда Трампа есть возможности и способности для завершения российско-украинского конфликта до конца 2024 года. Об этом заявил будущий специальный посланник американского президента по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News, передает РИА Новости.

Трамп, который во время своей предвыборной кампании дал обещание завершить конфликт, «действительно выполнит его, и это завершится», уверен Келлог.

«У него есть правильные возможности и способности для этого», — сказал спецпосланник политика, комментируя возможность завершения конфликта в текущем году.

По его мнению, Украина и Россия готовы к началу диалога о мире.

18 декабря глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться только после того, как у российской стороны закончатся ресурсы для ведения конфликта.

По его словам, если РФ не заставят заключить справедливый мир — его не будет.

Ранее в офисе Зеленского усомнились в скором появлении миротворцев на Украине.

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