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Хинштейн заявил, что часть населенных пунктов Курской области предстоит отстраивать заново

Хинштейн: часть населенных пунктов в Курской области снесены с лица земли
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Ряд населенных пунктов Курской области «с высокой вероятностью» частично или полностью «снесены с лица земли» из-за обстрелов со стороны украинской армии, и их предстоит отстраивать заново. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Но, с высокой вероятностью, мы понимаем, что часть из них полностью либо частично снесены с лица земли, и нам предстоит отстраивать все это заново», — заявил он.

19 декабря в ходе прямой линии президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал жительнице Курской области, что вся инфраструктура региона после того, как российские войска выбьют оттуда Вооруженные силы Украины, будет восстановлена. Глава государства подчеркнул, что будет восстановлены и дорожная сеть, и коммуникационная инфраструктура, и школы, и детские сады, и жилые дома.

Также лидер страны заявил, что назначил депутата Госдумы Хинштейна врио губернатора Курской области, поскольку он умеет работать с людьми и имеет большой опыт. До этого Путин объяснял назначение Хинштейна тем, что в регионе требуется кризисное управление.

Ранее Хинштейн пообещал «волшебный пендель» чиновникам, ответственным за восстановление жилья в Курской области.

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