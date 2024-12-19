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Путин пообещал восстановить инфраструктуру в Курской области

Путин пообещал жительнице Курской области восстановить инфраструктуру региона

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал жительнице Курской области, что вся инфраструктура региона после того, как оттуда будут выбиты Вооруженные силы Украины, будет восстановлена. Об этом он сказал во время прямой линии.

Глава государства заявил, что будет восстановлена и дорожная сеть, и коммуникационная инфраструктура, школы, детские сады, жилые дома.

«Будут выдаваться сертификаты на восстановление жилья. Желающим будет оказана помощь в переселении. Пострадавшие жители Курской области получат все, что им причитается», — сказал президент.

Путин также сообщил, что Александр Хинштейн был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, потому что умеет работать с людьми, у него большой опыт.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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