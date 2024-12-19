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В Кремле заявили, что у Зеленского не выдерживают нервы

Песков: у Зеленского нервы не выдерживают, сказывается эмоциональная перегрузка
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Johanna Geron/Reuters

У президента Украины Владимира Зеленского не выдерживают нервы. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя реакцию украинского лидера на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

«К сожалению, у него не получается в последнее время сдерживаться. По всей видимости, сказывается эмоциональная перегрузка, неспособность собраться. Отсюда такое хамство — даже в отношении страны, которая еще неделю председательствует в ЕС. Он хамит Орбану. Нервы не выдерживают», — отметил Песков.

Зеленский грубо отреагировал на заявления президента РФ о «технологической дуэли» с Западом.

Также президент Украины вновь раскритиковал миротворческие усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и отверг его посредничество из-за якобы «теплых отношений» с Владимиром Путиным.

Путин во время прямой линии заявил, что Владимиру Зеленскому вряд ли понадобится политическое убежище, так как он, скорее всего, уедет за рубеж.

Ранее Зеленский отказался жить с замороженным конфликтом.

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