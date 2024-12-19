Путин допустил предоставление политического убежища Зеленскому

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому вряд ли понадобится политическое убежище, так как он, скорее всего, уедет за рубеж.

При этом он допустил, что Зеленский может получить политическое убежище в России, если тот вдруг появится «как черт из табакерки».

Путин считает, что если Зеленский уедет за рубеж, его возьмут на содержание те люди, чьи интересы он сейчас обслуживает.

Президент также заявил, что России необходимо не перемирие с Украиной, а прочный мир с гарантиями безопасности, но перемирие на рождественские праздники возможно.

19 декабря Путин подвел итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступили военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Зеленский допустил, что снова станет юмористом.