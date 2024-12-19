Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин допустил предоставление политического убежища Зеленскому

Путин: вряд ли Зеленскому понадобится политубежище, но РФ никому не отказывает

close
РИА Новости/AP

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому вряд ли понадобится политическое убежище, так как он, скорее всего, уедет за рубеж.

При этом он допустил, что Зеленский может получить политическое убежище в России, если тот вдруг появится «как черт из табакерки».

Путин считает, что если Зеленский уедет за рубеж, его возьмут на содержание те люди, чьи интересы он сейчас обслуживает.

Президент также заявил, что России необходимо не перемирие с Украиной, а прочный мир с гарантиями безопасности, но перемирие на рождественские праздники возможно.

19 декабря Путин подвел итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступили военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Зеленский допустил, что снова станет юмористом.

Все новости на тему:
Прямая линия Путина — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами