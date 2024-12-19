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Путин заявил, что США сняли с России «денежку» за ленд-лиз

Путин напомнил, что Россия полностью рассчиталась с США за ленд-лиз
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии напомнил, что Россия полностью рассчиталась за ленд-лиз времен Великой Отечественной войны.

«Они (союзники по антигитлеровской коалиции. — «Газета.Ru») нас поддерживали и по ленд-лизу. Мы, правда, за это заплатили целиком и полностью. Когда я стал президентом, мы полностью рассчитались даже по ленд-лизу — американцы с нас и эту денежку сняли», — сказал глава государства.

Он также заявил, что Россия в настоящее время становится по-настоящему суверенным государством. По словам российского лидера, США и их союзники хотели бы, чтобы РФ находилась в ослабленном состоянии. Однако вопреки ожиданиям западных держав, за последние два–три года страна стала гораздо сильнее, отметил он.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин раскрыл шаг США, вызывающий обеспокоенность России.

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