Путин раскрыл шаг США, вызывающий обеспокоенность России

Планы Соединенных Штатов по размещению ракет средней дальности в мире вызывают обеспокоенность, в связи с чем Россия принимает меры для обеспечения безопасности. Об этом на коллегии минобороны РФ заявил президент Владимир Путин, трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

По его словам, при этом Москва не стремится втягиваться в полноценную гонку вооружений с Западом.

До этого Путин заявил, что стремления Организации Североатлантического договора (НАТО) давно вышли за пределы исторической зоны ответственности.

Кроме того, по его словам, страны НАТО увеличивают военные расходы, наращивают ударные группировки вблизи российских границ.

Ранее Путин заявил, что Запад довел Россию до «красной черты».