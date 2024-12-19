Путин призвал не ругать некоторых чиновников

Президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что не нужно ругать чиновников, обращающихся к главе государства за принятием решений, так как для некоторых вопросов требуются коллективный подход.

Он назвал процесс принятия решения «непростым».

«Когда вопрос доходит до меня, то это, как правило, такие вопросы, к решению подходов есть разные точки зрения. И поручения, как правило, нужны для того, чтобы определиться», — отметил глава российского государства.

Президент подчеркнул, что также в принятии и исполнении поручений есть бюрократические моменты и для решения некоторых вопросов нужен нормативный акт.

До этого Путин призвал исправить ситуацию с выплатами военным в Курской области.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что на Украине «много наших ребят».