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Путин прокомментировал возможность захоронения тела Ленина

Путин заявил, что общество пока не готово к захоронению тела Ленина

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РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал возможность захоронения тела революционера Владимира Ленина.

«Когда-то общество к этому подойдет. Но сейчас нельзя ничего предпринимать, чтобы расколоть общество», — сказал Путин.

Исследователь истории отечественной медицины, доктор Валерий Новоселов ранее рассказал «Газете.Ru», что бальзамирование тела Владимира Ильича Ленина заняло у врачей около четырех месяцев. Сначала вождя планировали похоронить 27 января 1924 года, шесть дней спустя после его кончины. Однако прощальная процессия продолжалась слишком долго, из-за чего было принято решение забальзамировать вождя, чтобы все могли с ним попрощаться.

В четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Второй год подряд формат совмещен с большой пресс-конференцией: вопросы президенту задают как граждане, так и журналисты. Количество обращений к началу прямой линии с Путиным превысило 2,2 млн. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее задавший Путину вопрос журналист NBC убежал с рюкзаком с прямой линии.

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Прямая линия Путина — 2024
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