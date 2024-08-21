Названо количество месяцев, которое заняло бальзамирование Ленина

Бальзамирование тела Владимира Ильича Ленина заняло у врачей около четырех месяцев, об этом «Газете.Ru» рассказал исследователь истории отечественной медицины, доктор Валерий Новоселов, ранее опубликовавший книгу на основе архивного «дневника истории болезни В.И. Ульянова» из Ленинского фонда РГАСПИ.

Сначала вождя планировали похоронить 27 января 1924 года, шесть дней спустя смерти Ленина. Однако прощальная процессия продолжалась слишком долго, из-за чего было принято решение забальзамировать вождя, чтобы все могли с ним попрощаться.

«Ленина похоронили в склепе (именно так называли то, что сегодня называют мавзолеем), но процесс прощания продолжался, а затем и так затянулся, что к весне на теле все-таки появились признаки разложения. Это привело к тому, что в итоге за бальзамирование тела для длительного сохранения тела взялись двое ученых — патологоанатом Воробьев и биохимик Збарский, работа которых длилась четыре месяца», — объяснил Новоселов.

Однако сначала тело вождя подвергли первичному бальзамированию для задержания процесса гниения.

«В процессе процедуры доктор удалил всю кровь и органы, затем тело было заполнено стандартным составом для бальзамирования умерших, тело которых надо сохранить относительно небольшое время, например в течение нескольких дней до похорон. Раствор состоял из глицерина, спирта и формалина, применяется для задержания процесса гниения и сохранения внешнего облика усопшего. Но для более длительного сохранения тела умерших, тем более вождя и создателя государства нового типа, этот метод, конечно, не подходил», — рассказал Новоселов.

По его словам, комиссия по организации похорон Ленина, где обсуждали вопрос длительного сохранения облика вождя, была собрана 23 января. На ней обсуждали вопрос, как долго может храниться тело вождя в таком состоянии, чтобы все желающие, а их было колоссальное количество, могли попрощаться с Лениным.

Тогда, чтобы избежать неблагоприятных воздействий извне, было запрещено снимать посмертные маски с лица Ленина и вообще как-либо прикасаться к лицу, а также ставить цветы возле его лица. Все это могло навредить внешнему облику вождя. Только после этого ученые приступили к полноценному бальзамированию Ленина, которое длилось четыре месяца.

Ранее врач Новоселов рассказал, что болгарского вождя Димитрова бальзамировали по методу Мельникова-Разведенкова.