Путин поздравил известного блогера с рождением ребенка

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии поздравил популярного блогера Влада А4 (Влада Бумагу) с рождением ребенка.

Блогер поинтересовался у главы государства, зачем блокировать YouTube, если российские площадки сами по себе являются конкурентоспособными. Блогер отметил, что с помощью всех площадок можно транслировать смыслы и идеи на более обширную аудиторию. Влад Бумага отметил, что его смотрят почти все российские дети и он сам недавно стал отцом.

«Поздравляю. И поздравьте вашу жену, это ее заслуга», — сказал он.

Отвечая на вопрос Влада A4, российский лидер отметил, что YouTube и Google обязаны соблюдать законы Российской Федерации и не злоупотреблять своим положением в сети.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин ответил на вопрос о том, что «мир сошел с ума».