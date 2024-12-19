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Путин ответил на вопрос Влада А4 о замедлении YouTube

Путин заявил, что YouTube и Google обязаны соблюдать законы России

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал обоснованными претензии к Google и другим западным платформам за несоблюдение российского законодательства. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе пресс-конференции по итогам года.

Отвечая на вопрос известного блогера Влада A4 (Бумага), он подчеркнул, что YouTube и Google обязаны соблюдать законы России и не злоупотреблять своим положением в сети. Путин также выразил недовольство работой западных поисковых систем, где, по его словам, вместо культурной информации и музыки пользователи сталкиваются с пропагандой, а имена российских артистов часто удаляются из результатов поиска.

В четверг утром министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что в России 50% трафика американского видеохостинга YouTube перешло на российские платформы.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Мероприятие проводится в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.

Ранее сообщалось, что россияне массово используют средства ускорения YouTube.

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Прямая линия Путина — 2024
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