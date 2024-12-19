Путин рассказал о контактах с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин во время прямой линии рассказал, что находится в постоянном контакте с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам главы российского государства, он не помнит, когда в последний раз разговаривал с лидером Турции.

«Но мы, конечно, обсуждали ситуацию в регионе, на Ближнем Востоке», — сказал он.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

8 декабря Эрдоган назвал себя и Путина единственными оставшимися в мире лидерами.

24 октября Путин заявил, что урегулирование на Ближнем Востоке должно быть достигнуто на основе общепризнанных мировых принципов.

Ранее Эрдоган назвал Путина дорогим другом.