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Путин рассказал о контактах с Эрдоганом

Путин заявил, что находится в постоянном контакте с Эрдоганом

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время прямой линии рассказал, что находится в постоянном контакте с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам главы российского государства, он не помнит, когда в последний раз разговаривал с лидером Турции.

«Но мы, конечно, обсуждали ситуацию в регионе, на Ближнем Востоке», — сказал он.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

8 декабря Эрдоган назвал себя и Путина единственными оставшимися в мире лидерами.

24 октября Путин заявил, что урегулирование на Ближнем Востоке должно быть достигнуто на основе общепризнанных мировых принципов.

Ранее Эрдоган назвал Путина дорогим другом.

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Прямая линия Путина — 2024
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