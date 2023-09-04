Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эрдоган назвал Путина дорогим другом

Лидер Турции Эрдоган назвал президента России Путина дорогим другом

close
100%
Alexander Zemlianichenko/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал президента России Владимира Путина дорогим другом и выразил намерение укреплять отношения двух стран. Об этом турецкий лидер написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Сегодня я встретился в Сочи с президентом России, моим дорогим другом господином Путиным и обсудил вопросы нашей повестки дня», — отметил он.

По словам Эрдогана, Анкара и Москва хотят укреплять сотрудничество, особенно в сфере торговли, энергетики, сельского хозяйства, туризма, экономики и финансов.

«Наши тесные контакты с Россией будут и дальше способствовать решению региональных и глобальных проблем», — добавил президент Турции.

Путин встретился с Эрдоганом 4 сентября в Сочи. Переговоры прошли конструктивно, сообщил позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ключевыми темами обсуждения стали ситуация на Украине и перспектива возобновления зерновой сделки. Путин допустил, что Москва вернется к зерновой сделке. Глава государства уточнил, что это станет возможным только после выполнения всех условий России.

Ранее в Киеве понадеялись на скорые переговоры Зеленского и Эрдогана.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях