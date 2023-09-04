Эрдоган назвал Путина дорогим другом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал президента России Владимира Путина дорогим другом и выразил намерение укреплять отношения двух стран. Об этом турецкий лидер написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Сегодня я встретился в Сочи с президентом России, моим дорогим другом господином Путиным и обсудил вопросы нашей повестки дня», — отметил он.

По словам Эрдогана, Анкара и Москва хотят укреплять сотрудничество, особенно в сфере торговли, энергетики, сельского хозяйства, туризма, экономики и финансов.

«Наши тесные контакты с Россией будут и дальше способствовать решению региональных и глобальных проблем», — добавил президент Турции.

Путин встретился с Эрдоганом 4 сентября в Сочи. Переговоры прошли конструктивно, сообщил позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ключевыми темами обсуждения стали ситуация на Украине и перспектива возобновления зерновой сделки. Путин допустил, что Москва вернется к зерновой сделке. Глава государства уточнил, что это станет возможным только после выполнения всех условий России.

Ранее в Киеве понадеялись на скорые переговоры Зеленского и Эрдогана.