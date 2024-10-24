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Путин призвал к урегулированию ситуации на Ближнем Востоке на основе мировых принципов

Путин: урегулирование на Ближнем Востоке должно быть достигнуто на базе мировых принципов

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Алексей Даничев/РИА Новости

Урегулирование на Ближнем Востоке должно быть достигнуто на основе общепризнанных мировых принципов. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в Казани, передает РИА Новости.

По словам главы РФ, должно быть создано независимое государство Палестина, которое могло бы мирно сосуществовать с Израилем.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения случаются и на Западном берегу реки Иордан.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдах» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее Путин назвал непростым переход к многополярному миру.

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