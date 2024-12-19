Путин рассказал, как часто видится с Медведчуком

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что практически не видится с председателем совета движения «Другая Украина», бывшим лидером запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Мы с ним практически не видимся», — сказал он.

До этого глава российского государства заявил, что украинские власти, которые устраивают гонения на Украинскую Православную церковь (УПЦ), являются «людьми без рода и племени». Президент Российской Федерации подчеркнул, что в настоящее время власти Украины не атеисты, которые все же во что-то верят, они «безбожники».

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин ответил на вопрос, сколько продлится СВО.