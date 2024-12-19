Путин назвал людьми «без роду и племени» власти Украины после гонений на РПЦ

Власти Украины, которые устраивают гонения на Украинскую Православную церковь (УПЦ), являются «людьми без рода и племени». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Это люди без рода и племени. Они (администрация президента Украины Владимира Зеленского. — «Газета.Ru») удерут куда-то, и будут ходить не в церковь, а на пляж», — отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что происходящее гонение на Украинскую Православную церковь является грубейшим нарушением прав верующих и сравнил действия киевского режима с расстрелом, «который во всем мире предпочитают не замечать».

Путин отметил, что в настоящее время власти Украины не атеисты, которые все же во что-то верят, они «безбожники».

«Они — этнические евреи, но кто их видел в синагоге? В храме их тоже не видели. И они не последователи ислама, совершенно точно», — заключил президент РФ.

Православная церковь на Украине представлена УПЦ, которая весной 2022 года объявила о «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата и Православной церкви Украины (ПЦУ, которую РПЦ считает раскольнической).

В 2019 году Православная церковь Украины получила томос об автокефалии от патриарха Константинопольского Варфоломея. Томос предусматривает, что кафедра ПЦУ будет находиться в Киеве, но церковь не сможет ставить епископов и основывать приходы за пределами Украины.

ПЦУ стала объединительным проектом, к ней присоединились верующие провозглашенной в 1992 году Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Главой церкви стал митрополит Киевский Епифаний Думенко.

К ПЦУ не присоединилась бывшая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая в 2022 году заявила о разрыве всех связей с Русской православной церковью.

С конца 2022 года на руководство УПЦ осуществляется систематическое давление со стороны украинских властей, происходит рейдерский захват храмов, а ряд священнослужителей УПЦ столкнулись с уголовными обвинениями. При этом руководство УПЦ продолжает заявлять о поддержке Киева и ВСУ.

Ранее в РПЦ назвали издевательством кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре.